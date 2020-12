Tamburellisti di Torrepaduli: armonia e luci sulla pizzica e i ritmi del Sud

La via dell’armonia: pizzica d’autore». È questo il titolo dell’ultimo lavoro discografico dei Tamburellisti di Torrepaduli che esce oggi, pubblicato da XO Publishing e co- prodotto assieme ad Arten: un concept album, un viaggio dell’uomo nel proprio abisso alla ricerca di un fine o di una fine, un’anima persa tra sogno e vita reale che si chiede dove sia la via dell’Armonia, se esista davvero. L’anima persa si ritrova, nella sua culla salentina, a danzare a ritmo di pizzica sui suoni del profondo Sud del mondo.

«Un lavoro che mette insieme poesia contemporanea e poesia tradizionale – le parole del leader storico dei Tamburellisti, Pierpaolo De Giorgi – che racconta di rinascita. Il tarantismo è fenomeno di rinascita ed armonia, compartecipazione di morte e vita. E la rinascita si può avere tra due opposti che si ritrovano, è necessario cadere per rinascere».

Nove brani inediti che cantano una pizzica onirica, utopica ed erotica e che si esaltano attraverso due collaborazioni eccellenti, con Nando Popu in «La via dell’armonia» e AR10, Andrea Rizzo, che collabora coi Tamburellisti di Torrepaduli in «Extraterrestri a Creta». Un lavoro musicale nel quale le melodie intriganti e il virtuosismo si mescolano e si contaminano in un ritmo ancestrale e terapeutico capace di gettare luce sull’armonia profonda che anima la pizzica.

«Una sorgente della quale tutti in questo periodo abbiamo bisogno – continua Pierpaolo De Giorgi – mentre siamo costretti ad ascoltare dentro noi stessi. “La via dell’armonia: pizzica d’autore” è un lavoro artigianale, ma per questo ancora più autentico. Una necessità impellente che ciascuno di noi aveva dentro di sé e che ha tirato fuori come fosse una nuova vita. Un disco di gruppo nel quale ognuno ha messo del suo come si fa quando si cresce un figlio – conclude il leader dei Tamburellisti – una produzione che nasce da noi e va oltre noi, un piccolo miracolo».

«La via dell’armonia: pizzica d’autore» esce a distanza di tre anni dall’ultima produzione griffata Tamburellisti di Torrepaduli. «Un violino, inquietudine e vertigine, trance, un ritmo ancestrale che tra sonorità elettroniche e chitarre arpeggiate con Mani di ragno, conduce nel Mediterraneo – così presenta il disco Andrea Rizzo di Arten dalla Spagna al Salento nella Magna Grecia, è il Ballo di Afrodite. L’uomo si ritrova a fare i conti con sé stesso ne nasce un Cantico nuovo. A quel punto una creatura di un altro pianeta extraterreno, di un’altra era, risalente forse a 3000 anni fa, si manifesta in un non luogo, che potrebbe essere Creta, a soluzione è ritrovare «La via dell’Armonia» nell’Io più profondo, nell’autenticità. Un’anima persa che si ritrova a danzare a ritmo di pizzica su suoni del profondo Sud del mondo; l’assolo di tamburello è come una culla per l’anima, il battito del cuore. «Tornerà il sole, risplenderà la luna – chiosa Andrea Rizzo - si giungerà ad una pizzica onirica, una pizzica utopica, una pizzica erotica». I Tamburellisti di Torrepaduli sono Pierpaolo De Giorgi chitarra e voce, Donato Nuzzo tamburello e fisarmonica, Rocco Luca tamburello, Gioele Nuzzo percussioni e didgeridoo, Michele Wilde violino. Dal 1990 hanno rivalutato per primi la pizzica che da secoli la tradizione popolare del Salento utilizza come terapia. Hanno inciso numerosi album che hanno segnato una svolta nella musica popolare pugliese e italiana. «La via dell’armonia: pizzica d’autore» è realizzato con il sostegno di Puglia Sounds.