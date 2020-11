«Il Monaco», una leggenda su Lecce nel brano di Lorenzo Mancarella, tra clarinetto e sound indie-pop

Le vecchie leggende leccesi in una canzone. Esce oggi su tutte le piattaforme digitali il primo singolo indie pop del cantante e clarinettista leccese Lorenzo Mancarella, dal titolo “Il Monaco”. Si tratta di una piccola leggenda-canzone su Lecce, che dà vita all’amore per la propria terra anche grazie al testo scritto da Marco De Carlo.

Prodotto dall’etichetta discografica L’Arca Del Blues, il singolo è editato da Metatron e masterizzato da Abbey Road Studio, uno degli studi di registrazione più celebri del panorama musicale internazionale. La storia del Monaco senza testa, del quale si canta nel brano, risale alla fine dell’800, e ancora oggi si racconta che il suo fantasma si aggirasse in un’abitazione di via Galateo, che sarebbe rimasta chiusa per anni e anni proprio per il timore di “incontrarlo”. La leggenda narra, invece, che il Duca, particolarmente appassionato e amante dei cavalli, appartenesse a una delle più importanti famiglie leccesi. Proprio un incidente equestre ne causò la morte e, da allora, si tramanda il racconto che, ogni anniversario, vestito con abiti d’epoca, usciva dal palazzo in carrozza, guidata da due cavalli dalle cui narici usciva fuoco. Terzo personaggio, la Dama: si racconta che nel 1800, in via Paladini, abitasse una nota pianista, che si tolse la vita per una delusione d’amore: sarà vero che le note del suo strumento si sentono risuonare dal suo palazzo il giorno dell’anniversario della morte? Nel brano si possono ascoltare Vito Stefanizzi al basso, Diego Martino alla batteria, Francesco Mancarella al piano e synth e in in featuring, alle chitarre, il maestro Enrico Duma. La copertina del singolo, curata da Marco Cito si rifà allo stile barocco della città, con i vari personaggi del racconto e l’artista affacciato ad un balcone