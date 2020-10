Malamore, il nuovo brano della band salentina è «Nostalgia»

È uscito il 2 ottobre scorso il nuovo singolo dei salentini Malamore (link per ascoltarlo qui), 'Nostalgia', con cui hanno partecipato (e vinto) al concorso #curiamocidimusica di Believe Music Italia. Nonostante il mercato discografico sia stato tra i più colpiti dalla crisi degli ultimi mesi, infatti, Believe Music, una delle aziende leader nella discografia italiana e mondiale, ha lanciato questo programma di finanziamenti per giovani artisti, al fine di spronarli a non ritardare le proprie pubblicazioni.

Il singolo racchiude e interpreta una riflessione sulla vita, su ciò che accade, ma anche su ciò che spesso lasciamo andare. Una visione universale dell’amore, che ci porta a fare scelte a volte difficili, unica via percorribile, che però inevitabilmente lasciano il posto alla nostalgia, inaspettata e travolgente. Nostalgia di quello che non abbiamo amato, che non abbiamo fatto. Un sentimento che si fa strada nel pensiero umano, vulnerabile e costante al cambiamento, provoca una guerra, che non è

altro che il conflitto interiore che viviamo. L’uno diventa lo specchio dell’altro, ed è lì che non ci si stupisce più di niente, perché riconoscersi nelle difficoltà ci rende forti e “andrà a finire che sapremo volare”. E alla fine si vince sempre, e ognuno diventa l’eroe delle proprie battaglie, il vincitore della propria vita. Un brano che mira dritto alla sensibilità dell’animo umano, mai come

in questo momento messo così a dura prova, che interpreta bene il senso di un periodo travagliato, e conferma il talento della band emerso attraverso il loro primo EP pubblicato lo scorso gennaio.

«Come la canzone “Malamore” di Enzo Carella». E così Osvaldo Greco (voce e chitarra), Matteo Spano (batteria) e Giacomo Spedicato (chitarra e basso) decidono di chiamare Malamore il loro progetto indie pop nato nel 2018, conosciuto finora come Osvaldo. Accomunati dalla voglia di fare della musica la loro vita, i tre musicisti salentini intraprendono un percorso, fra lavoro in studio e live in giro per l'Italia, e si fanno conoscere sul web e sui palchi con i brani Marie e Tramonti sul mare. Le loro influenze provengono dall’amore per il cantautorato italiano, con un occhio rivolto alla sperimentazione di nuove sonorità. Un mix che riporta a un’epoca vintage, con un tocco di romanticismo che li contraddistingue. Nel 2018 vincono a Matera il contest “Frequenze Mediterranee”. Il 2019 li vede vincitori di “ArtRockMuseum” a Bologna. Partecipano con il brano Marie nella serie “Involontario”, targata Officine Buone e andata online su tutti i canali web di MTV Italia. Sempre con Marie li ritroviamo in “Boez, andiamo via”, docu-serie andata in onda su Rai 3. Il singolo Fotografia, uscito a ottobre 2019, riassume questo percorso e anticipa l’uscita del primo album dei Malamore, disponibile su Spotify dallo scorso gennaio. Sono gli autori della colonna sonora dell’evento di Narrative Marketing “La Content Academy Masterclass”. Hanno partecipato alle colonne sonore del backstage del film “Cobra Non È”, regia di Mauro Russo, disponibile su Amazon Prime. Sono Brand Ambassador dell’azienda di valigeria Ciak Roncato e dell’azienda di abbigliamento Tonello. Sono arrivati in finale al “Premio Buscaglione 2020” che si è

svolto lo scorso 27 settembre a Torino. Sono i vincitori del “O.Zone Online Contest 2020” ideato da Piero Pelù e apriranno i suoi concerti previsti per il 2021. Per il 10 ottobre sono stati selezionati da Lundbeck Italia come ambassador per il “World Melthal Healt Day 2020”.