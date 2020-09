«Cullami»: il nuovo singolo del salentino Ade racconta la dualità delle cose

È uscito oggi, lunedì 28 Settembre, "Cullami", il nuovo brano hip hop del cantautore rapper salentino Ade, al secolo Alex Chiriatti, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First e promosso da Molly Arts Live (si può ascoltare a questo link). Il brano, prodotto da Emanuele Pagliara di Funkeria Records, missato e masterizzato da Monrawrecords, è un'unione delle dualità, perfette metà che completano l'interezza di concetti come il buio e la luce, l'alba e il tramonto. Rappresenta la divisione logica di un concetto in due nuove essenze, che ne esauriscono l’intera estensione. "Ho mille idee tra mille melodie /Ulula alla luna lupo non dirle mai bugie /Illumina il mio cammino e camminerò più tranquillo /Del buio puoi farne luce di un urlo puoi farne strillo /Balla bella bimba Uh ah eh /Rendi chiaro il nome ADE" le strofe della canzone contengono l'introspezione cupa e profonda che caratterizza l'identità di Ade. L'atmosfera intima si riflette anche nella scelta stilistica della copertina del brano, opera d’arte illustrata da Rossana Giannico: un bosco fitto, scuro, trafitto da raggi di sole che illuminano una culla incastrata nelle radici degli alberi.

Ade, classe ’00, è un giovane cantautore rapper ed autore salentino. A Milano, dove ancora bambino si trasferisce con la famiglia, avviene il primo incontro con la musica grazie al fratello maggiore, che inizia a comporre brani in cui è forte il senso di nostalgia per la terra natìa. Tornato in Puglia, si dedica in prima persona alla composizione: ad un primo approccio alla beatbox, segue la scoperta della scrittura. Compone i primi brani rap, in cui confluiscono le influenze musicali più disparate: da John Lennon ad Anderson Paak, da Notorious B.I.G. ai Pink Floyd. Nel 2019 esce il suo primo singolo, DEA, che lo conduce su alcuni importanti palchi, in apertura di artisti e gruppi nazionali (Ghemon, Sud Sound System, Subsonica, Giuliano Palma, Nidi d’Arac).