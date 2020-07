Da Vinicio Capossela a Dente e Michielin: festa a Lama Balice per il Luce Music Festival

Il geniale Vinicio Capossela, il concerto spettacolo di Gio Evan, la nuova produzione di Dente e la grinta pop di Francesca Michielin, saranno gli ingredienti della III edizione di «Luce Music Festival – Approdi musicali Special edition 2020». La manifestazione, che è anche un tour guidato alla scoperta del patrimonio storico-artistico ed eno-gastronomico del territorio, si terrà il 7, l’8, il 10 e il 12 agosto nel Parco Naturale Lama Balice a Bitonto ed è realizzata con il contributo della Regione Puglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Quattro giornate di musica e cultura concentrate nel letto di un corso d’acqua ormai asciutto lungo 37 chilometri dove un tempo scorreva l’antico fiume Tiflis.

Un luogo dal valore storico e naturalistico inestimabile, trasformato nel corso dei millenni dall’opera magistrale della Natura e dall’azione corrosiva dell’acqua, costeggiato da ripidi costoni, segnato da lembi di terra rossiccia e sovrastante una serie di grotte, sedi di antichi insediamenti umani.

Nato nel 2018 come festival itinerante in prossimità dei porti pugliesi, per la sua edizione speciale Luce Music Festival ha scelto questo «porto» inusuale affinché - proprio come il fiume Tiflis torna a vivere ogni volta che la pioggia lo bacia - anche il mondo della musica possa tornare a vivere dopo una lunga stagione di siccità.

S’inizia, venerdì 7, con l’atteso «Pandemonium» di Vinicio Capossela (il giorno dopo sabato 8 si esibirà a Egnazia per il Locus Festival), un concerto narrativo di canzoni messe a nudo, scelte liberamente in un repertorio che quest’anno tocca il traguardo dei trent’anni dal primo disco. Sul palco, una serie di strumenti musicali che insieme evocheranno il Pandemonium, mitologico e gigantesco strumento di metallo dal tono grave, che scava negli inferi. Il giorno dopo, sabato 8, sarà la volta di «Albero Ma Estro», il nuovo spettacolo del poeta, filosofo e cantautore Gio Evan, che non arriva alla radice delle cose, ma si ferma sui frutti. Si prosegue, lunedì 10, con uno dei più apprezzati cantautori italiani, Dente, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso. Dente presenterà le canzoni del suo ultimo album, l’omonimo Dente uscito a febbraio 2020, poco prima del lockdown.

Infine, mercoledì 12, il festival si chiude con il concerto della cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, anche lei fresca di un nuovo album Feat disco che racchiude collaborazioni con Fabri Fibra, Coma Cose, Elisa e Max Gazzè, incentrato sul tema del contatto con l’altro.

Prima di ogni concerto, al tramonto, il pubblico avrà la possibilità di ampliare la propria esperienza con Bacco in Lama, un tour guidato alla scoperta del patrimonio storico artistico ed enogastronomico del territorio.

I biglietti dei concerti sono disponibili sul circuito TicketOne (info: www.lucemusicfestival.it/, info@fanfara.eu).