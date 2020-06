Bari, Paolo Lepore è pronto per festeggiare la musica

BARI - Per uno come lui, che vive di musica da sempre, il 21 giugno non è passato invano. Per Paolo Lepore il ritorno sul podio, per celebrare la Festa della Musica, è solo rimandato al mese di luglio, che vedrà il musicista e direttore d’orchestra barese protagonista.

«Nel frattempo ho voluto idealmente festeggiare lo stesso la mia amata musica - spiega - ripostando sui miei canali social l’Adagio dal Concerto per clarinetto e orchestra K. 622 di Mozart, che ho diretto nel 2015 con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari e il solista Francesco Masellis, nella Basilica di San Nicola. Un brano così intenso e sognante che sembra volerci consolare dalle difficoltà del vivere».

Con le sue creature - la Jazz Studio Orchestra, il Coro del Faro - avrebbe festeggiato il 21 giugno sul sagrato della Chiesa di San Ferdinando, come l’anno scorso, davanti a un foltissimo pubblico. Insieme a tanti musicisti che da anni collaborano con lui. «A breve parteciperemo al bando che il Comune di Bari sta per emanare - prosegue - per le attività legate allo spettacolo dal vivo di questa estate. Abbiamo già individuato una data: l’8 luglio, se tutto sarà confermato, celebreremo la Festa della Musica in un luogo strategico all’aperto che lo stesso Comune deciderà, allestendo palco e posti a sedere. Alla musica penseremo noi».

Il mese prossimo si concluderà inoltre la quinta edizione del Festival Ambiente Puglia, organizzato dall’omonima associazione presieduta da Lepore.

«Il 14 luglio consegneremo il Premio Ambiente Puglia nell’auditorium Vallisa di Bari - afferma -, in un appuntamento che si sarebbe dovuto tenere lo scorso 22 aprile. Come sempre premieremo due straordinarie eccellenze del nostro territorio. La prima è don Mario Persano, al quale la nostra comunità deve tantissimo per l’enorme impegno che profonde ogni giorno in favore di tutti i bisognosi. La seconda è formata dalle sorelle Nicoletta e Alessandra Ferrazza-Civita, che guidano la pluripremiata azienda agricola Torrerivera di Andria».

Sempre nel mese di luglio, poi, dal 23 al 26, è prevista l’ottava edizione del Sovereto Festival, di cui Lepore è direttore artistico, e che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso e molto atteso dell’estate pugliese.

«Attendiamo conferma dal Comune di Terlizzi che sostiene la manifestazione e dal sindaco Ninni Gemmato - afferma il direttore d’orchestra -, ma al 90% si dovrebbe tenere un festival a cui teniamo molto. Con un cartellone che si dividerà tra classica, jazz, musica per bande, incontri con l’autore e molto altro ancora, impegnando interi pomeriggi e serate. Nell’atto conclusivo dell’ultima serata potremmo avere Nina Zilli e Toti e Tata come super ospiti; quest’anno inoltre sarà una manifestazione molto simbolica, dedicata interamente agli artisti pugliesi che hanno tanto sofferto in questo periodo. Nel mese di agosto, poi, continuerò a portare in giro il tributo della Jazz Studio Orchestra “We All Love Ennio Morricone”, con alcuni dei solisti e delle voci migliori del nostro territorio».