Fiumicino, Al Bano «da solo» nell’aeroporto deserto: lo scatto è virale

Al Bano non ha paura del Coronavirus: è quello che hanno dedotto in queste ore i fan e gli utenti dei social, dopo che è circolata questa foto che lo ritrae, da solo, all'aeroporto di Fiumicino, inusuale vederlo così deserto, ma comprensibile data l'emergenza. Il cantante di Cellino San Marco (Br) era salito su un volo Brindisi-Roma alla volta degli studi Elios, dai quali, questa sera, andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici.

(foto Facebook Andrea Lisi)