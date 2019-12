«La storia della Disco Music»: a Bari la presentazione del libro di Angeli Bufalini e Savastano

Da Donna Summer a Gloria Gaynor, passando per Amii Stewart: è la disco music, il genere più esplosivo degli anni '70, raccontata in un libro, dal titolo "La storia della disco music", scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. I due autori presenteranno il volume, edito da Hoepli, domenica 22 dicembre alle 12.30 all'Officina degli Esordi di Bari (via Crispi), su iniziativa dell'associazione culturale Un Panda sulla Luna, e saranno accompagnati da Federico L'Olandese Volante, speaker di RadioNorba. Un libro ricco di racconti, aneddoti, citazioni, che traccia il percorso alla scoperta tra le superstar e le icone della disco music, senza dimenticare le meteore e i personaggi più oscuri. La presentazione rientra nel programma di ExplOde, la Fiera del Disco, dell'illustrazione e dell'artigianato nel laboratorio urbano del capoluogo pugliese.

Quando, il 2 aprile 1979, esce un numero della rivista americana “Newsweek” intitolato Disco Takes Over (La Disco prende il sopravvento) con Donna Summer in copertina, la Disco Music è al suo apice. Ma a soli tre mesi di distanza, nello stadio di Chicago, ha luogo la cosiddetta “Disco Demolition Night”, la più vergognosa e violenta crociata mai organizzata contro un genere musicale: migliaia di vinili di artisti disco vengono bruciati al centro di Comisey Park. Dietro questo atto si nascondono l’intolleranza, il razzismo e l’omofobia di un gruppo di fanatici sostenuti da una frangia dell’industria discografica, ma la Disco Music è già impressa nel DNA della musica.

Basta scorrere una qualsiasi classifica di quarant’anni fa per trovare canzoni diventate leggendarie non solo sul dancefloor, ma anche negli annali della musica pop: da Hot Stuff di Donna Summer a I Will Survive di Gloria Gaynor, da Good Times di Chic a Knock On Wood di Amii Stewart, fino allo storico duetto di Donna Summer e Barbara Streisand, No More Tears (Enough Is Enough). Questo è il primo volume italiano che narra in prospettiva socio-culturale la storia della Disco Music, dalle originarie discotheques di Parigi alle sue radici afro, R&B, soul e funk, fino alle contaminazioni con l’elettronica dell’Eurodisco, riservando in particolare uno spazio alla prima Italo Disco. Un melting pot sociale, culturale e sonoro, un fenomeno molto amato, ma anche molto osteggiato, che da movimento underground si è evoluto in carismatico trend-setter di massa.