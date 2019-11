Giusy Ferreri: il 13 marzo appuntamento al Demodé di Modugno

Giusy Ferreri torna live da marzo con Giusy Ferreri Live 2020, il nuovo tour che la vedrà ancora una volta protagonista nelle principali città italiane con la sua voce unica e la sua straordinaria energia. Per la Puglia sarà il 13 marzo al Demodè di Modugno (Bari). Sul palco l'artista, che ha scelto la dimensione intima dei club e dei teatri per vivere a pieno l’emozione e l’energia del live insieme al suo pubblico, presenterà live il nuovo singolo “Momenti Perfetti”, scritto da Roberto Casalino e Nicco Verrienti, e prodotto da Francesco Katoo Catitti, attualmente in radio, digitale e streaming, oltre ai suoi più grandi successi.

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Il brano “ Momenti perfetti” è accompagnato da un video, un’intensa fotografia in movimento resa ancora più espressiva dall’utilizzo della pellicola in bianco e nero e da un fuoriclasse nel suo utilizzo, Edoardo Carlo Bolli. Un video introspettivo, classico e senza tempo, che sottolinea e mette in evidenza il significato del testo e di quei “momenti perfetti” che a volte possono racchiudersi anche solo in uno sguardo o in un piccolo gesto, quasi come fosse la sigla finale di una serie TV.