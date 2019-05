Mahmood in concerto a Bari: «Sarà un'estate di musica. L'Eurovision? Vada come vada»

Ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Soldi" ed è pronto a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv: è Mahmood, giovanissimo cantante milanese, che sta presentando il suo primo album "Gioventù Bruciata" in tutti i club d'Italia, e questa sera sarà in concerto al Demodé di Modugno (Ba). Sul palco insieme a lui Marcello Grilli, Francesco Fugazza, Elia Pastori. L'abbiamo intervistato per farci raccontare i retroscena di questo fortunatissimo periodo.

Il tour è appena partito, questa di Bari è appena la terza data: come ti senti?

«Sono molto contento di interagire per la prima volta con la gente. Questo tour mi porterà a cantare il mio disco dal vivo, sul palco, l'emozione è molto grande. Le prime due date mi sono divertito moltissimo, voglio dare il massimo, essere carico, dare la stessa energia che mi dà il pubblico»

A livello di show cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa vedremo sul palco?

«Nello show ci sono grafiche pazzesche, ma la parte fondamentale sarà dedicata al live, alla musica dal vivo. Sono accompagnato sul palco dalla band, siamo in quattro: canterò il disco dal vivo, e anche un po' di pezzi piano e voce. La musica al centro di tutto»

Gioventù Bruciata sta battendo ogni record: che feedback stai ricevendo dall'esterno?

«Molto positivi, anche perché pur essendo il mio album di debutto è già disco d'oro. È un prodotto che sta piacendo, sta incontrando consensi da parte di tanta gente, il riscontro è davvero positivo»

Questa è la prima volta che ti interfacci dal vivo col tuo grande pubblico, quello di massa, che ti sta scoprendo oggi: come si sta evolvendo il rapporto con i fan?

«In realtà me ne sto accorgendo piano piano, forse non me ne sono ancora accorto. Il tour è appena iniziato, lo scoprirò alla fine delle date»

Parliamo dell'Eurovision, che a breve ti vedrà impegnato: ti stai preparando in qualche modo?

«Non ci sto pensando più di tanto. Farsi prendere dal panico e dalle ansie per qualcosa che deve ancora succedere non ha senso, quindi faccio come ho fatto a Sanremo: non ci penso, vado lì, e vada come vada»

La tua musica è considerata tra i prodotti più originali degli ultimi anni: cosa vuoi trasmettere?

«Non voglio lanciare nessun messaggio. Io faccio musica per raccontare ciò che ho vissuto, per raccontare delle storie in cui magari altre persone si possono ritrovare. Solo questo»

Come sarà l'estate di Mahmood?

«Sarà un'estate piena di musica: sarò impegnato con le date del tour fino alla fine di luglio»