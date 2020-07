Sold out per il Magna Grecia Festival: «Applausi per Taranto»

“Balla ballerino”, “Attenti al lupo”, “Canzone”, “Com’è profondo il mare”, “La sera dei miracoli”, “Piazza grande”, “Cara”, “La casa in riva al mare”, “4 marzo 1943”, “Anna e Marco” e “Futura”. Sono alcuni dei titoli, applauditissimi, eseguiti mercoledì sera all’Arena Peripato.

“Tutto esaurito” per “Attenti a Lucio”, il tributo a Dalla all’interno del Magna Grecia Festival, la rassegna realizzata dall’ICO tarantina insieme con il Comune di Taranto. Applausi scroscianti per tutti. Per Lorenzo Campani e Renzo Rubino, interpreti in modo diverso ma in modo ugualmente emozionante di un repertorio infinito come quello del grande cantautore bolognese. Applausi a scena aperta per Raffaele Casarano, fra sax e clarinetto, che ha compiuto straordinari assoli, e per i professori dell’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Giacomo Desiante. La serata è stata introdotta dal direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, e dal vicesindaco con delega alla Cultura, Fabiano Marti.

«Un ringraziamento di cuore – ha detto Romano – lo rivolgo personalmente al sindaco Rinaldo Melucci, e allo stesso vicesindaco qui presente: se l’Orchestra questa estate alla fine realizzerà una trentina di concerti, sarà grazie al coraggio di amministratori come i nostri che ci hanno consentito di fare il nostro lavoro, naturalmente nel rispetto delle norme legate al Covid-19; in altre località, purtroppo, non è stato possibile, tanto che alla fine abbiamo dovuto rinunciare a malincuore ad un’altra serie di concerti».

Taranto, proprio nel periodo di confinamento, ma anche prima e successivamente, è stata indicata come una delle città italiane più virtuose e attente al rispetto delle norme anti-Covid, ripetutamente indicate dal sindaco Melucci. L’attenzione rivolta dai tarantini agli inviti del primo cittadino, questa estate ha consentito comunque di svolgere attività e spettacoli tenendo conto del distanziamento (anche nel concerto-tributo a Dalla, all’ingresso il pubblico è stato sottoposto al controllo delle temperature e invitato a compilare modulo-Covid e ad indossare le mascherine).

«Da tarantino sono doppiamente fiero dei miei concittadini – ha detto il vicesindaco Marti – tanto che, paradossalmente, invito il pubblico stesso a tributarsi un bell’applauso; solo grazie al rispetto delle norme è possibile uscire più in fretta dal tunnel del confinamento. Vero è che nel rispetto delle norme Covid sono diminuiti i posti a sedere, ma l’Amministrazione Melucci ha risposto moltiplicando gli eventi per accontentare il maggior numero di tarantini che stanno mostrando grande interesse a rassegne e proposte come quelle messe in campo dall’Orchestra della Magna Grecia, dai Concerti al tramonto nei lidi cittadini, a performance straordinarie come quelle ospitate nell’Arena Peripato».

Il Magna Grecia Festival è una manifestazione realizzata in collaborazione con UBI Banca, Progetto Ma.Ta. (Matera-Taranto, un ponte per la cultura), Fondazione Puglia e Programma Sviluppo. Gli ultimi due spettacoli del Magna Grecia Festival avranno luogo nell’Arena della Villa Peripato. La sezione “Concerti al tramonto”, come ricordato nel corso della serata, è stata allestita in alcuni lidi cittadini. Ringraziamenti, dunque, a Nicola Mignogna (Lamarée Lido), Antonio e Gaia Melpignano (Molo Sant’Eligio), Gianluca Piotti (Yachting Club), e all’Azienda Vinicola Varvaglione e alla Five Motors di Taranto, che ha dotato l’organizzazione di una Renault Capture con brand “Magna Grecia Festival”.

Gli ultimi due eventi del Magna Grecia Festival. Entrambi nella stessa Arena Peripato: mercoledì 5 agosto, alle 21.00, “I love musical”, con Graziano Galatone e Simona Galeandro, direttore Maurizio Lomartire (ingresso 5euro); sabato 8 agosto, sempre alle 21.00: “Bacarach Forever”, con Karima, direttore Domenico Riina (ingresso 5euro).