Zingaretti a Taranto incontra Emiliano e Melucci: incerti i margini per riaprire trattativa

«Se ci sono margini per riaprire il tavolo di trattativa? Non lo so». Così il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al Municipio di Taranto. Zingaretti è a Taranto per una serie di incontri con gli enti locali e le parti sociali. «Il governo - ha aggiunto - sta lavorando su una ipotesi che riguarda l’Ilva. Il Pd, io con questa delegazione, abbiamo una serie di incontri, a partire dalle istituzioni, poi le associazioni, i cittadini, gli operai, il vescovo, la comunità. E’ evidente che bisogna costruire una proposta di sviluppo che coinvolga la comunità locale, questo è molto importante e vuol dire molte cose».

Il segretario del Pd ha detto che a suo giudizio «per l’acciaieria Ilva ci devono essere progetti di sviluppo che tengano insieme ovviamente sia la produzione che il tema della salute e dell’ambiente. Ma occorre anche investire su Taranto. Questo è un compito dello Stato». «C'è una città ferita che si aspetta una presenza pubblica su tanti capitoli della propria vita. Vuol dire - ha concluso - investimenti sui servizi, sul porto, sulla qualità della vita, sull'università, sulla sanità. Io credo che sia giusto ascoltare e poi, come partito politico, riportare la voce della comunità e chiedere anche su questo una presenza dello Stato».

(foto e video Todaro)

EMILIANO: PD CONVERGE SU DECARBONIZZAZIONE - «La nostra posizione sull'Ilva ora coincide con quella del Pd. Dopo 4 anni di lavoro tutta l’Italia converge sulla proposta della Regione Puglia sulla decarbonizzazione. Questa è una grande soddisfazione per me, anche per tutta la sofferenza che abbiamo patito su questo punto perché molti ridicolizzavano questa situazione». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine dell’incontro a Taranto con il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il sindaco Rinaldo Melucci sulla questione Ilva. «Devo annunciare che proprio oggi - ha aggiunto - ho avuto un colloquio telefonico con l’amministratore delegato della Snam, che è la più grande azienda italiana che distribuisce gas. Mi ha detto una cosa importantissima e cioè che oggi un’acciaieria a gas è più conveniente dal punto di vista economico di un’acciaieria a carbone in quanto le sovratasse sulle emissioni di C02 del carbone sono ridiventate così alte da obbligare per esempio l’Ilva a pagare una tassa supplementare di 250 milioni di euro per le enormi emissioni di C02». Invece, «un impianto a gas - ha precisato il governatore - non dovrebbe pagarla. Penso che questa cosa sia all’attenzione del presidente del consiglio. Quindi, o con Mittal o con altri la decarbonizzazione proposta dalla Regione Puglia anni fa è diventata la posizione unitaria di tutto lo Stato, di tutti i soggetti nazionali che hanno avuto un approccio tecnico e scientifico a questa vicenda».