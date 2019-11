Mittal, a Taranto sindacati sul piede di guerra: nessuno spegnerà la fabbrica

L'unica soluzione realmente percorribile è che chi ha vinto rimanga: la gara è durata 3 anni e la cosa fondamentale e che A. Mittal rispetti il contratto ed i suoi impegni con un accordo sindacale che è vincolante». Così Francesca Re David, segretaria generale della Fiom sul caso ex Ilva. «Si tratterà insomma di uno sciopero a rovescio; i lavoratori non lasceranno il posto di lavoro», spiega la segretaria generale della Fiom confermando l'iniziativa anticipata dai sindacati a Taranto e sottolinea anche il rischio ambientale con le emissioni provocate se verrà realmente attuato lo spegnimento, ed il nodo del magazzino.

«Tra le altre cose -rileva poi- lo spegnimento provocherebbe un danno mentre in caso di una riconsegna A.Mittal dovrebbe restituire lo stabilimento nelle stesse condizioni nelle quali lo ha ricevuto». «Insomma - conclude- mi sembra fuori dalla realtà che si possa rimettere in discussione tutto».

I sindacati, intanto, pensano a una grande mobilitazione con una manifestazione a Roma: tutto ciò avviene alla vigilia del consiglio d fabbrica che lunedì vedrà la riunione allargata ai rappresentanti delle aziende dell'indotto che attendono pagamenti per oltre 50 milioni di euro. Confindustria Taranto ha convocato per martedì prossimo le organizzazioni sindacali per affrontare la questione della vertenza indotto-ArcelorMittal. Sulle vicenda ex Ilva, intanto, indagano due Procure: quella di Milano e quella di Taranto.

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha detto che «Il ricatto noi non lo subiamo, è evidente che se Mittal continua così sarà chiaro a tutti che è stato un errore venderla a Mittal. Lo scudo non è un problema perché lo scudo è sul tavolo, ed è stato messo sul tavolo dal Presidente del Consiglio e da tutto il Governo in maniera compatta. Noi ci aspettiamo che Mittal torni indietro rispetto al ricatto fatto. Il Paese ha reagito in maniera compatta, dal Governo ai lavoratori alla magistratura»,