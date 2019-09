Nadia Toffa, a Taranto il murales dedicato alla «iena» scomparsa

Un murales per Nadia Toffa, al rione Salinella: così Taranto vuole ringraziare la «iena», scomparsa a soli 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, per il suo impegno per le cause della città. Il disegno è in via di realizzazione, e la Toffa appare sorridente e con indosso il classico "smoking", divisa del programma di Italia Uno: dopo la partecipazione di un gruppo di tarantini ai funerali, con indosso le magliette «Ie Jesche pacce pe te», ecco allora quest'altro gesto per tenere viva la memoria della giornalista, che con i suoi servizi sull'Ilva e sull'inquinamento ha portato all'attenzione nazionale la difficile situazione del capoluogo jonico. E anche Le Iene, sui loro profili social, hanno ringraziato la città di Taranto, pubblicando le foto del disegno.