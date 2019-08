Palagiano, nel villaggio muffa, ruggine e cibo scaduto: sequestri

La polizia di Palagiano (Ta) ha controllato una vasta struttura ricettiva nel comune, con diversi prefabbricati in legno, un ristorante con annesso market, attualmente in disuso, e due piscine. I controlli hanno evidenziato carenti condizioni igienico-sanitarie nell'intera struttura, con tracce di muffa e ruggine, e l'assenza dell'allaccio diretto all'acquedotto. Nei frigoriferi del ristorante sono stati trovati alimenti scaduti, privi di documenti di tracciabilità, conservati in maniera poco idonea. Tutti i prodotti alimentari sono stati sequestrati e distrutti. Sono in corso accertamenti per eventuali sanzioni al gestore dell'area.