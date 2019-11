"Sempre più avanti, sempre più in alto": la Brigata Pinerolo festeggia i 198 anni

La Brigata “Pinerolo” ha festeggiato 198 anni. Infatti il 13 novembre 1821 il reggimento “Saluzzo”, che tra 1672 ed 1738 era stato protagonista di battaglie epiche non solo sulla penisola italica ma anche al di fuori di essa, con decreto reale fu trasformato in Brigata “Pinerolo”. Da allora a oggi la Brigata ha contribuito a scrivere la storia dell’Esercito e dell’Italia partecipando a tutti gli eventi bellici, dalle guerre d’indipendenza ai conflitti mondiali.

Nel recentemente passato la Grande Unità dell'Esercito made in Puglia è stata più volte impiegata in Afghanistan alla guida del Train advise assist command West (TAAC-W) e simultaneamente con le proprie unità in altri teatri operativi quali Iraq, Lettonia, Libano, Libia e Somalia ed ha proseguito l'implementazione del programma di digitalizzazione di Forza armata che vede la "Pinerolo" prima Brigata ad aderire e sviluppare sul campo questo ambizioso ed innovativo progetto che costituisce la punta di diamante dell’intero programma di modernizzazione della componente terrestre della Difesa.



Sul territorio nazionale, la Brigata “Pinerolo” partecipa all’operazione “Strade aicure” operando al fianco delle Forze dell’ordine per incrementare il livello di sicurezza, contrastare la criminalità organizzata e prevenire i reati ambientali. Inoltre la sua componente genio prosegue nelle attività di bonifica di residuati bellici risalenti alla 2a guerra mondiale nell’area di competenza del Basso Adriatico comprendente la Puglia, la Basilicata, il Molise e l'Abruzzo. Attualmente le donne e gli uomini della “Pinerolo” sono impegnati in un importante esercitazione sul territorio spagnolo per affinare il livello d'integrazione delle Unità e testare l'interoperabilità dei servizi e sistemi di comando e controllo italiano (Siaccon Adv) e spagnolo (Simanet) attraverso il Military interoperabilitypProgram (Mip), al fine di consentire la visione della Common operational picture alle unità italiane e spagnole affinando sia le procedure da attuare nei posti Comando che le procedure d'impiego delle unità.



Il comandante della Brigata, generale Giovanni Gagliano, ha enfatizzato il momento sottolineando come oggi storia, presente e futuro si coniugano in perfetta simbiosi nella “Pinerolo” esortando tutti, per poter continuare a crescere e rimanere aderenti alle necessità di sicurezza che il nostro Paese ci chiede, a tenere sempre a mente quei sentimenti che sono perfettamente riassunti nel nostro motto “Sempre più avanti, sempre più in alto” .