Potenza, catena di solidarietà per i profughi ucraini: raccolti cibo e vestiti

POTENZA - Potenza si mobilita per aiutare i profughi ucraini. Centinaia di potentini hanno risposto all'appello dell'Anteas Basilicata (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà) e hanno portato, nella sede Scout al Parco Baden Powell, abbigliamento per adulti e bambini, materiale didattico, giochi, prodotti per l'igiene personale e alimentari a lunga conservazione. Gli aiuti per i profughi partiranno alla volta del confine con l' Ucraina nei prossimi giorni.