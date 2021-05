Paterno, ladri in fuga speronano auto dei cc: un militare ferito

POTENZA - Beccati dopo aver messo a segno 2 furti in alcuni appartamenti di Paterno, una banda di 3 ladri di origine serba, si sono dati alla fuga: peccato che i carabinieri di Marsico Nuovo li abbiano intercettati. È scattato così un inseguimento da film per le strade del paese lucano: l'auto dei militari è stata speronata dall'Audi usata per commettere i vari furti, e dopo una breve colluttazione con i tre uno dei carabinieri in servizio è rimasto ferito. Due dei tre banditi sono riusciti a fuggire, mentre il terzo del gruppo è stato arrestato. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri di Marsico Nuovo, assieme a i militari di Viggiano e dei carabinieri del comando provinciale di Potenza, per individuare gli altri componenti della banda. La refurtiva dei topi d'appartamento è stata abbandonata davanti l'auto.