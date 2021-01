«Dad, Dimenticati A Distanza»: la protesta degli studenti a Potenza

«Dimenticati a distanza": così si sentono, oggi, gli studenti degli istituti scolastici di Potenza, «giocando» con l’acronimo della dad (didattica a distanza) su uno degli striscioni affissi davanti alla sede della Regione Basilicata, dove i rappresentanti degli studenti hanno organizzato una manifestazione per chiedere un rientro sicuro a scuola.

In particolare, gli studenti - alcune decine quelli presenti stamani nel capoluogo lucano - hanno evidenziato i «dubbi sulla situazione dei trasporti: che fine hanno fatto i fondi ministeriali per l’acquisto dei mezzi? Viste le numerose denunce presentate da genitori e studenti, che provvedimenti sono stati presi?», ricordando poi come «la dad sia soltanto un modo per 'mascherarè i problemi evidenti di un sistema scolastico quasi al collasso, vista anche la complicità del virus e la complessità del periodo che ognuno di noi sta vivendo».

Gli studenti hanno quindi chiesto «un rientro a scuola in maniera sicura, affinché sia tutelata la salute, e allo stesso tempo venga assicurato un diritto inalienabile come l'istruzione», uno «screening da noi espressamente richiesto, e non ancora attivato in alcuni comuni della nostra regione, tra cui proprio Potenza», e le «dimissioni dell’assessore regionale alla salute, Rocco Leone».

(foto e video Tony Vece)