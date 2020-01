Potenza, senegalese dorme al freddo su un muretto tra l'indifferenza generale

POTENZA - Dorme al freddo, su un muretto, ai margini della strada, al riparo di una fermata dell'autobus. Siamo a Potenza e le fotografie di questa mattina si riferiscono ad un cittadino senegalese senza fissa dimora. Costretto a sopravvivere tra l'indifferenza della gente, dei numerosi automobilisti che percorrono ogni giorno quella strada.

«Abbiamo più e più volte offerto il nostro aiuto, dei vestiti puliti, dei pasti, una buona doccia ed un letto caldo ... ma lui preferisce stare lì», spiegano i volontari della «Fondazione Madre Teresa di Calcutta» che hanno segnalato la vicenda sulla loro pagina facebook.

«A colpire è la solidarietà dei tanti, insieme alla sostanziale assenza di tutto il resto, di quanti dovrebbero, ma preferiscono non vedere, non sapere, non fare».