«Barbie in town» testimonial a Gallipoli

Gallipoli - Chiara Ferragni non è l'unica influencer che gira la Puglia, c'è anche «Barbie in Town», brand scelto da due ragazzi pugliesi per narrare, viaggiare e descrivere la Puglia in un modo molto diverso dal solito su Instagram.

Barbie è arrivata a Gallipoli, meta gettonatissima di questa estate. Nelle foto la si vede visitare chiese e spiagge , passando per la Fontana greca e museo civico, senza trascurare le mura.

Inizialmente c'è stata la città di Bari come sfondo, poi il progetto ha raggiunto Napoli Roma, Matera e anche Tirana. Nel Salento la bambola più famosa del mondo ha già visitato Otranto e Galatina.