Il nido di tartaruga è in pericolo: operazione salvataggio a Torre dell'Orso

Torre dell'Orso - Operazione salvataggio a Torre dell'Orso: c'è da mettere al sicuro il nido di tartaruga deposto l'11 luglio scorso nello stabilimento balneare L'Orsetta.

La marea si è alzata e sta mettendo a serio rischio il nido, che non può essere spostato. I volontari hanno costruito un argine con sacchi di sabbia, nella speranza che l'acqua non arrivi alle uova. In quel caso non ci sarebbe speranza di veder nascere le tartarughe.