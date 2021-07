Acquaviva, il canile va a fuoco: le volontarie salvano i cuccioli dall'incendio

ACQUAVIVA - Scoppia l'incendio al canile comunale: le volontarie salvano dalle fiamme i cuccioli. È successo ad Acquaviva delle Fonti dove per colpa del caldo, sono divampate le fiamme. Sul posto due volontarie Mara Solare e Giada Lenoci che hanno sfidato il rogo per mettere in sicurezza gli ospiti della struttura in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Per 40 minuti a colpi di secchiate hanno domato l'incendio per poi cadere sfinite al suolo. Grazie al loro pronto intervento i cuccioli del canile sono salvi. Il sindaco Carlucci le ha poi ringraziate pubblicamente con un post su Facebook, divulgando le immagini.