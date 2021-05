Ex Ilva, lavoratori al Mise: transizione eco, ora o mai più

«Transizione ecologica ora o mai più" è scritto su di uno striscione portato dai lavoratori dell’ex Ilva di Taranto davanti al ministero dello Sviluppo economico, dove sta per iniziare il tavolo con i sindacati sulla vertenza. Circa 150 lavoratori sono arrivati in pullman dalla Puglia.

«È giunto il tempo di dare risposte. Oggi siamo in sciopero insieme, Fiom e Uilm, per dire basta a questa lunga attesa», dice nel megafono il delegato Fiom dell’Ilva di Taranto, Francesco Brigati. «Chiediamo da tempo - continua - la riconversione ambientale dello stabilimento, se ci deve essere transizione ecologica, ci deve essere subito e deve essere immediata. Non è possibile mantenere migliaia di lavoratori in cassa integrazione».