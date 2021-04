Potenza, proseguono le vaccinazioni «libere» nella tenda donata dal Qatar: oggi la fascia 70/74 anni

Si conclude oggi in Basilicata, nella tenda donata dal Qatar, la «tre giorni» di vaccinazioni con Astrazeneca senza prenotazione. In termini di affluenza l’iniziativa è stata vincente, al netto di qualche problema organizzativo della prima giornata a Potenza. L’aver suddiviso l’accesso per fasce d’età (ieri dai 75 ai 79 anni e oggi dai 70 ai 74) ha contribuito ad alleggerire il «peso» degli utenti su chi deve garantire la sicurezza. E i risultati sono stati evidenti. Al momento risultano inoculati oltre 400 vaccini.

(foto Tony Vece)