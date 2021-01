Potenza, lupa nel quartiere Bucaletto: era stata portata in un bosco, ma è tornata in città

Non le hanno ancora dato un nome, ma a Potenza, nel quartiere Bucaletto, da tempo gironzola una lupa. Da tanto tempo andava in giro per la città, poi grazie a telecamere e fototrappole sono riusciti ad acchiapparla, hanno appurato che si tratta di razza pura, e per farla stare meglio l'hanno riportata in un bosco, in montagna. Ma a distanza di circa un mese la lupa, che ormai si è ambientata in città, si è fatta nuovamente vedere nel quartiere Bucaletto, senza badare alla neve che ha imbiancato le strade in queste ore. Non c'è che dire, si tratta proprio di un tempo... da lupi!

(foto Tony Vece)