Bari, nuove misure anti Covid: smontate panchine e giardini chiusi

BARI - Era stato già anticipato ieri. Ulteriori e nuove restrizioni anti assembramenti e stazionamenti a Bari sono state decise per evitare una nuova crescita di casi Covid.

A deciderlo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui ha partecipato il sindaco Antonio Decaro, in Prefettura, dove sono stati presi provvedimenti in vista dei giorni di festa.

Quindi stop all’accesso, per le giornate di sabato e domenica e delle festività, a tutti i giardini pubblici del quartiere Umbertino e la rimozione di tutte le panchine presenti su corso Vittorio Emanuele e sul Lungomare di Crollalanza.