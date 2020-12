Bari, protesta degli ambulanti sul lungomare: «Noi dimenticati»

BARI - Scatta la protesta del cooridnamento ambulanti di Puglia, questo pomeriggio, sul lungomare di Bari, per chiedere sostegno a seguito delle restrizioni Covid che, in questi mesi, ha creato ingenti problemi economici agli operatori. «Si sono dimenticati di noi - tuonano - abbiamo ricevuto pochi aiuti e scarsa considerazione dal governo centrale, in termini di sostegno economico e lavorativo».

Un gruppo di manifestanti si è radunato con un sit-in davanti la sede della Presidenza della Giunta e armati di cartelloni e mascherina hanno fatto sentire la loro voce. Alcuni rappresentanti sono stati poi ricevuti dal capo di Gabinetto della Giunta.