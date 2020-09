Emiliano, Lopalco e Leo a Parabita per i controlli sulle misure anti-covid nelle scuole

LECCE - Proseguono i sopralluoghi nelle scuole pugliesi del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accompagnato dall’assessore in pectore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e dall’assessore in carica all’Istruzione, Sebastiano Leo. Questa mattina il governatore è stato nell’istituto «E. Giannelli» di Parabita, in provincia di Lecce, per verificare la situazione organizzativa in relazione alle misure anti-Covid. «Prima di tutto voglio rivolgere un ringraziamento - ha detto il presidente Emiliano - al dirigente e al personale scolastico, ai docenti, e naturalmente a tutti i ragazzi e alle loro famiglie. Le scuole non sono state mai pensate prima d’ora per gestire una pandemia, ma le stiamo adattando come sempre facciamo in questi casi. Certo, non tutto è perfetto. Ma l’impegno è massimo. Qui a Parabita stiamo constatando che tutto va bene però non tutte le scuole sono come questa. Questo tour nelle scuole serve proprio a verificare tutte le situazioni, cercando di migliorare il migliorabile e dare anche un pò di sostegno». "Oggi abbiamo avuto la conferma - ha sottolineato Lopalco - che i dirigenti scolastici hanno davvero compiuto miracoli per mettere in pratica quelle che sono le linee guida ministeriali. Da parte nostra, negli scorsi giorni abbiamo emanato un protocollo che dovrebbe facilitare qualunque evento che inevitabilmente nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potrà capitare in questa o quell'altra scuola della nostra regione». "Abbiamo voluto recarci personalmente - ha detto l’assessore Leo - nelle scuole di Puglia, le istituzioni scolastiche sono al centro dei nostri progetti politici ed amministrativi»