Bari, la protesta dei gilet arancioni

BARI - «E' una cagata pazzesca, la pandemia non esiste». Ha esordito così, davanti al Teatro Piccinni di Bari, il generale Antonio Pappalardo, presidente dei Gilet Arancioni, che hanno fatto tappa in Puglia dopo le manifestazioni di ieri in diverse città, comprese Milano e Roma dov'è scesa in piazza anche l’estrema destra di Casapound.