Bari, una tranquilla domenica post lockdown, complice il maltempo

BARI - L'instabilità dl tempo più che agli assembramenti ha indotto i baresi a rimanere dentro casa. E così, sul lungomare, a San Girolamo o in centro, poche sono state le persone che questa mattina si sono riversate in strada per una passeggiata o per la corsetta quotidiana.

Il mare mosso ha fatto desistere anche gli habituè del tuffo e, infatti, a Pane e Pomodoro e Torre Quetta le spiagge sono rimaste deserte. «Calma piatta», insomma, per questo secondo week end post lockdown.

Foto di Luca Turi