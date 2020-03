Bari, volo nato per Lussemburgo trasporta ospedale da campo donato dalla Cina

In questi giorni gli Aeroporti sono soprattutto punto di riferimento per scali di voli umanitari o comunque in qualche modo legati all'emergenza Coronavirus che ormai è un problema globale. In queste immagini, alcuni operatori trasportano su un volo Nati un ospedale da campo destinato in Lussemburgo e arrivato a Taranto dalla Cina.