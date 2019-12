Bari, lei ubriaca alla guida si schianta sulla stazione. Altro scontro a San Giorgio: 2 gravi

Tre sono rimaste ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro la biglietteria delle Ferrovie Sud est, in via Oberdan. La conducente, una ragazza, è risultata positivo all'etil test ed è stata denunciata. L'incidente è avvenuto intorno all'alba: secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, l'auto ha abbattuto la segnaletica spartitraffico del passaggio a livello terminando la corsa sulla biglietteria della stazione.

In seguito all'auto, i passeggeri trasportati hanno riportato lesioni. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al Policlinico in codice giallo. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale che nel frattempo hanno segnalato alla magistratura la giovane donna perchè ubriaca alla guida.

In un altro incidente (quello cui si riferiscono le foto) avvenuto intorno all'1.30 in via Michelangelo Interesse, a San Giorgio, sono rimasti gravemente feriti due ragazzini. La Bmw sulla quale viaggiavano ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenute ambulanze e pattuglie della Polizia locale. Due ragazzini, come già detto, hanno riportato gravi ferite e sono ricoverati in prognosi riservata anche se non verserebbero in pericolo di vita.