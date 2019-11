Bari, si spegne altra insegna storica in centro. In via Argiro arriva megastore Nike

BARI - Bari cambia volto: per un'insegna storica del centro come il negozio Diva che ormai è costretta a chiudere i battenti, un'altra vede la luce. In via Argiro, infatti, sbarca un nuovo megastore di 820 mq brandizzato Nike. I commercianti di una volta come Michele De Leo, proprietario del «Diva» – negozio specializzato nella vendita delle calze sia da donna sia da uomo in via Piccinni angolo via Andrea da Bari – gettano la spugna: a fine novembre, infatti, dopo quattro generazioni, la storica saracinesca chiuderà definitivamente bottega. Il motivo? Costi eccessivi e una concorrenza che non si riesce proprio ad annientare. Insomma il nuovo che avanza.

Il tutto si colloca in una vera e propria invasione che sta toccando il Murattiano: si tratta di una lenta colonizzazione del punto centrale del commercio barese che vede in prima linea impegnati i brand internazionali. Ed è così che oltre al Nike store, approderà ben presto un altro punto vendita McDonald nell'ex edificio Motta (corso Cavouur angolo corso Vittorio Emanuele).

Come mostrano le immagini, sono in corso i lavori di ristrutturazione nei locali che ospiteranno i due nuovi punti vendita. La corsa a chi si potrà accaparrare un nuovo posto di lavoro ha quindi inizio: una fiumana di persone per esempio si è presentata al Job Tour di McDonald lo scorso 12 novembre nello spazio Murat, mentre in occasione dell'apertura dello store Nike su Linkedin è partita la caccia al nuovo general manager che dovrà occuparsi in toto della gestione dell'attività.

A gettare l'amo sulla piattaforma online è stata l'azienda Percassi che sviluppa una rete di negozi per marchi internazionali come LEGO Group, Victoria's Secret (in Italia e Spagna), Nike, Gucci e Armani. L'azienda fa capo ad Antonio Percassi, patron dell'Atalanta calcio. Non è da escludere quindi che in occasione della nuova apertura all'evento inaugurale potrebbe prendere parte la squadra con i giocatori al completo.