Bari, a Pane e pomodoro sembra giugno: c'è gente che fa il bagno

Non è giugno, ma il 3 novembre. Queste immagini sono state scattate nella mattinata di oggi sul lungomare a sud di Bari, precisamente la spiaggia di Pane e Pomodoro. La giornata mite e la temperatura gradevole hanno rappresentato una occasione per una tiepida abbronzatura stendendosi sulla sabbia appena "trattata", per un aperitivo al bar e, perchè no, per i più temerari, anche per un ultimo bagno a stagione ormai chiusa da circa due mesi.