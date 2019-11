Bari, il rito di Ognissanti: tour nel cimitero tra degrado e vandalismo

Come da tradizione, la Festa di Ognissanti è occasione per andare a deporre un fiore e fare visita ai cari defunti. MOlta gente ha fatto tappa al cimitero centrale e anche in quelli delle ex frazioni. Un rito che è occasione per aprire uno spaccato di vandalismo e degrado che non risparmia neanche il caro estinto. E così capita di incontrare tanta gente con un mazzo di fiori tra le mani che si incammina per i viali della necropoli, facendo anche slalom tra lapidi e tombe abbandonate o, peggio, vandalizzate. Immagini che rimbalzano soprattutto in queste occasioni ma che puntualmente finiscono nel dimenticatorio.