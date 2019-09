Campionati giovanili di Vela a Bari: lo spettacolo delle barche colorate in mare

BARI - Una giornata rocambolesca ha accompagnato la seconda giornata di prove dei campionati italiani giovanili in doppio in corso a Bari. Organizzati dal Circolo della Vela Bari su affidamento della Federazione Italiana Vela, i campionati hanno richiamato nel capoluogo pugliese 216 equipaggi da tutta Italia. Ecco le foto più belle della regata: dopo la pioggia il colpo d'occhio con il capoluogo pugliese di sfondo è da mozzare il fiato.

L’onda montata con il rinforzo del vento di ieri pomeriggio si era appiattita durante la notte. Circa otto nodi di vento da Est/Nord – Est hanno accompagnato la partenza delle regate. Una la prova portata a termine dai 29er e Hobie Dragoon che hanno interrotto la seconda per l’arrivo del brutto tempo e il calo immediato di aria; una per la batteria gialla dei 420 con riduzione di percorso e una completa per tutti gli altri; due intere per L’Equipe U12 e due, di cui una con percorso ridotto, per Rs Feva e L’Equipe. I primi a ricevere il segnale di via per la partenza sono stati gli RS Feva, L’Equipe e L’Equipe U12 sul campo di regata A, il più vicino al porto vecchio. Subito dopo la partenza è stata data ai 420 sul campo C allestito tra Torre Quetta e San Giorgio alle 12.55. Alle 12.57 sono partiti invece 29er, Hobie Cat e Hobie Dragoon sul campo B, allestito all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro.