Bari, scontro tra 2 moto sul Lungomare: 3 feriti, grave un 18enne

BARI - Grave incidente sul Lungomare Nazario Sauro: scontro frontale tra due moto. Coinvolto anche un motocarro.

I feriti del sinistro sono in totale tre, tra cui un 18enne versa in gravi condizioni perchè ha subito numerosi traumi, in particolare una frattura esposta al ginocchio. Il traffico è rimasto rallentato per alcune ore; alla viabilità e ai rilievi di rito ci sta pensando la Polizia Locale. Sul posto, inoltre, sono intervenute tre ambulanze del 118. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.