Bari, giù il muro e l'incendio: rogo bis nell'ex ristorante

Un incendio probabilmente di origini dolose ha seriamente danneggiato a Bari la struttura sul lungomare di Palese che ha ospitato fino a qualche tempo fa il ristorante l’Ancora. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della struttura che era chiusa (e murata) e che a breve sarebbe stata assegnata in concessione dal Comune: infatti da pochi giorni era scaduta la procedura per l'affidamento. I piromani per entrare hanno dovuto abbattere il muro e poi appiccare l'incendio. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.