Bari, l'abbraccio di Decaro a moglie e figlie. «Grazie a tutti»

Rieletto al primo turno con un risultato schiacciante che dovrebbe superare il 65%. Antonio Decaro, nel tardo pomeriggio ha salutato i cittadini nel suo comitato. In piedi su un tavolino, con gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta dal pianto, accolto da applausi, cori da stadio e musica amplificata nella piazza, ha parlato del risultato ottenuto come «un riconoscimento a cinque anni di buon lavoro», nei quali «è caduto un muro tra i cittadini e le istituzioni». «Ora è il momento di prendere impegni» ha detto, promettendo «a tutti quelli che mi hanno votato, ma soprattutto a coloro che non mi hanno votato, che continuerò a fare ogni giorno quello che ho fatto in questi cinque anni, con maggiore impegno, determinazione e sacrificio personale se servirà. Prometto ai cittadini baresi che rispetterò tutti come loro oggi hanno rispettato me. Non dimentico che oggi ho ricevuto il voto di tante persone che di solito votano dall’altra parte e custodirò la loro fiducia. Rispetterò tutti, indipendentemente dal credo politico, dalle provenienze, dall’orientamento sessuale».