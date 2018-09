Bari, sparatoria a Libertà: ferito un 35enne dalla sua ex

BARI - Un 35enne barese è stato ferito in modo non grave questa sera a Bari nel quartiere Libertà da un colpo di arma da fuoco che lo ha raggiunto ad un gluteo. È stata la stessa vittima a chiamare il 112, segnalando che a sparare sarebbe stata la sua ex compagna. La presunta aggressione è avvenuta in via Crispi, ad angolo con viale Libertà, nei pressi dell’abitazione della donna. Ecco le foto dal luogo dell'agguato. (Foto Luca Turi)