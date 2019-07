Il carretto dei gelati in corsia al Policlinico di Bari

BARI - Una festa in corsia, con tanto di palloncini e gelati per regalare un sorriso ai bimbi malati: ecco le foto più belle della «Festa del gelato» organizzata dall'associazione Apleti Onlus in collaborazione con Il Carretto del Gelato dal 1940 di Cosimo Benemerito, gelataio di Acquaviva delle Fonti che, con mezzi antichi come biciclette e tre ruote, porta avanti per la Puglia la sua attività. (Foto Luca Turi)