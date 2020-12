Mottola, esperienza «immersiva» dedicata a Thomas Becket fino al 10 gennaio

MOTTOLA - Fede, cultura, meditazione e un’esperienza immersiva da vivere in prima persona. A Mottola, sino al prossimo 10 gennaio e ad eccezione nei giorni in cui l’Italia è zona rossa, sarà possibile fruire di un’iniziativa unica: una stanza immersiva di 12 metri di profondità, 6 di larghezza e 3 di altezza. In totale 162 metri quadri di animazione ed effetti che raccontano in modo assolutamente unico la vita, la storia e il martirio di Thomas Becket attraverso l’unico testimone oculare del suo assassinio. Per l’occasione, la chiesa dell’Immacolata diventa contenitore delle più innovative tecnologie di produzione audio-video, per un progetto inedito e sperimentale di livello europeo, di cui la Puglia diventa protagonista. Il Covid, quindi, non ferma i festeggiamenti patronali e spinge a ripensare la tradizionale festa a carattere medievale. Niente folla e niente piazza, ma un percorso esperienziale e meditativo nel rispetto di tutte le prescrizioni dell’ultimo decreto legge legate all’emergenza in corso.

L’Immersive Art Experience sarà fruibile nei giorni: 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 dicembre, 4 gennaio e dal 7 al 10 gennaio nella chiesa dell’Immacolata di Mottola dalle ore 16 alle 20,30. L’ingresso è libero, occorre solo prenotarsi sul sito www.becket1170.it per garantire accesso a piccoli gruppi. Un momento religioso vissuto in maniera evocativa e multisensoriale incentrato sulla figura di colui che fu arcivescovo di Canterbury ed è patrono della cittadina pugliese. La regia è di Antonio Minelli che, in oltre trent’anni di attività, ha prodotto e diretto più di un centinaio di opere teatrali, organizzato e ideato festival, rievocazioni storiche ed eventi in Italia e all’estero. E, nel 2002, ha ricevuto nel 2002 la Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica per la didattica.

L’iniziativa è dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket in collaborazione con il Comune di Mottola e la Chiesa Santa Maria Assunta. Realizzazione tecnica e progettuale: Compagnia Formediterre e Full Service di Luigi Nardelli.