Salvini in Basilicata, giornata in spiaggia tra lettini e canoa

POLICORO - Una giornata intensa quella di oggi per il vicepremier Matteo Salvini: approdato questa mattina a Policoro il ministro dell’Interno, dopo il comizio in spiaggia nel lido Swami, si è concesso qualche momento di relax in mare. Prima un bel giro in canoa insieme a un gruppo di ragazzi che l'hanno raggiunto a nuoto per dei selfie, poi una passeggiata sulla battigia e tra gli ombrelloni del lido attorniato da una serie di fan, uomini e donne in costume che non hanno perso l'occasione di farsi ritrarre con il vicepremier, mentre si godono il sole estivo sui lettini. (Foto Tony Vece)