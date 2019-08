Bari, la preparazione della salsa fatta in casa unisce le generazioni

BARI - Si rinnova come ogni anno la preparazione della salsa fatta in casa anche a Bari. La bollitura delle bottiglie piene è occasione di riunione di famiglia. La giornata si conclude poi con la classica spaghettata con il sugo freschissimo e magari una foglia di basilico.

Una tradizione tramandata ormai dai nonni e, come dimostrano le foto, arrivata nelle mani dei più piccoli nipoti. Questo è il periodo ideale per produrre in casa decine di bottiglie che saranno la scorta per un intero anno. Sveglia presto: ore 3 del mattino; infatti, i bambini svegli insolitamente già all’alba, carichi di eccitazione alimentano l’aria di festa che si sprigiona dalle mura domestiche.

(foto Luca Turi)