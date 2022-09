Congresso Cei a Matera, la processione eucaristica

MATERA - Volge al termine la terza giornata del Congresso Eucaristico Nazionale a Matera. In mattinata sono state celebrate le Sante Messe nelle parrocchie della città dei Sassi, poi è partita nel pomeriggio la Processione Eucaristica con partenza dalla parrocchia San Pio X in piazza Giovanni XXIII ed è stata presieduta da Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina.

L’Eucaristia è stata portata in processione da Mons. Francesco Savino e da Mons. Erio Castellucci, Vicepresidenti della CEI, da Mons. Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI, e da Mons. Gianmarco Busca, Presidente della Commissione Episcopale per la liturgia. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Il rito si è concluso in in piazza San Francesco d’Assisi con il pensiero conclusivo di Monsignor Pino Caiazzo. Ecco gli scatti dell'evento.