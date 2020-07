Matera, chiesa rupestre vandalizzata: i giovani di B.R.I.O. la ripuliscono

MATERA - L’associazione culturale B.R.I.O di Matera armata di tanta pazienza e spazzole ha ripulito dai graffiti la Chiesa rupestre di Cristo la Gravinella, deturpata di recente da alcuni vandali con le bombolette spray.

L'evento si è svolto su base volontaria e nel pieno rispetto della normativa anti Covid19. Tanti i giovani che si sono rimboccati le maniche per ristabilire il lato incontaminato della rappresentazione storica delle origini di Matera. «Siamo quello che siamo oggi, grazie alle prime comunità monastico-pastorali che costruirono questi luoghi millenni fa e, cancellarli sarebbe come cancellare noi stessi», commentano.

Così, se da una parte un gruppo di giovani incivili si sono dedicati a espressioni di deturpazione che d’arte non hanno nulla, se non rappresentare il loro livello di pochezza, di contro dei loro possibili coetanei hanno invece offerto a tutti una lezione di civiltà e senso di responsabilità, oltre che di amore per la propria città.