Fase 2 in Basilicata, la protesta in spiaggia dei titolari dei lidi di Metaponto

METAPONTO - È in corso a Metaponto di Bernalda (Matera), una protesta dei titolari degli stabilimenti balneari, preoccupati per il futuro delle loro attività a seguito dello stop socio economico dovuto al Covid 19. Si sono presentati in spiaggia a distanza di sicurezza, come mostrano le immagini, per la loro manifestazione di contrarietà alle decisioni della governance lucana.