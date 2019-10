Matera, in Questura la polizia commemora i suoi caduti

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, oggi alle 11 si è tenuta a Matera la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al cippo in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, eretto nel cortile interno della Questura.

Oltre al Questore Luigi Liguori, hanno partecipato alla celebrazione il Prefetto Demetrio Martino e i rappresentanti dell’ANPS, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Subito dopo, nella Sala Palatucci, è stata celebrata la Santa Messa in suffragio dei

defunti della Polizia, officiata dal collaboratore del Cappellano della Polizia di Stato don Giuseppe Tarasco.

Alle celebrazioni erano presenti i familiari dei Caduti della Polizia di Stato.