Lecce, riapre via Silvio Pellico: l'inaugurazione con il sindaco Salvemini

LECCE - Con un simbolico taglio del nastro per mano del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, è stata riaperta la strada che connette via Silvio Pellico con via Cavalieri di Vittorio Veneto. Finalmente dopo 15 anni la città dice stop all’isolamento urbanistico che ha penalizzato chi vive e lavora in quella zona di San Pio. La nuova strada sarà denominata via Libero Grassi e permetterà agli abitanti del quartiere di raggiungere la Chiesa Santa Maria della Porta, le attività commerciali, le scuole e le poste senza dover effettuare un lungo giro.

Soddisfazione da parte del “Comitato Popolare “ portavoce di una petizione firmata in questi anni da circa 900 persone che auspicavano la riapertura. «Un’attesa estenuante – dicono i cittadini – finalmente terminata».

Nelle prossime settimane, partiranno i lavori per dotare la strada di un nuovo manto stradale di marciapiedi, di un impianto di pubblica illuminazione composto da tre pali e della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

«Abbiamo voluto un momento di condivisione pubblica perché fosse una festa per tutti. Non senza fatica siamo riusciti a sbrogliare la complicata matassa – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – che da quindici anni impediva la libera fruizione di questa importante arteria di collegamento nel cuore del quartiere San Pio, causando tanti disagi segnalati da residenti e commercianti».